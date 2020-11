Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (428/2020) Falsche Vodafone-Mitarbeiter bestehlen älteres Ehepaar in der Europa-Allee - Mit gestohlener EC-Karte 1.500 Euro abgehoben

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Europa-Allee Montag, 23. November 2020, gegen 11.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Während ihres Aufenthaltes in der Wohnung eines älteren Ehepaares haben zwei falsche Vodafone-Mitarbeiter am Montagvormittag (23.11.20) in der Göttinger Europa-Allee eine EC-Karte und 100 Euro Bargeld mitgehen lassen.

Mit der gestohlenen Karte hoben die Täter noch Nachmittag an einem Geldautomaten in der Holtenser Landstraße 1.500 Euro vom Konto ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erschlichen sich die Betrüger gegen 11.50 Uhr den Zugang zur Wohnung der Senioren, um einen neuen Router anzuschließen. In einem unbeobachteten Moment nahmen die Betrüger dann Geld und Scheckkarte an sich. Vermutlich in einem hellen PKW entkamen sie anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Anfang 30, kurze, glatte Haare, pummelige Figur, rundes Gesicht, ca. 175 cm groß, bekleidet mit langer, beiger Hose, dunklem Pulli, sprach deutsch ohne Akzent. 2. Jünger als sein Komplize, schlank, kurzes, krauses, dunkelblondes Haar, Oberlippenbart, weiteres nicht bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden beschriebenen Männer am Montagmittag in der Königsallee gesehen und kann weitere Hinweise zu deren Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

