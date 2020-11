Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (433/2020) Übergriff auf Radfahrerin im Bereich Rosdorf - Motiv unklar, 1. Fachkommissariat sucht nach unbekanntem Mann und Zeugen

GöttingenGöttingen (ots)

Rosdorf, Verbindungsweg zwischen Straße "Am Flüthedamm" und Gut Reinshof Mittwoch, 18. November 2020, gegen 18.40 Uhr

ROSDORF (jk) - Im Zusammenhang mit einem vermeintlichen Übergriff auf eine Radfahrerin am frühen Abend des 18. November im Bereich Rosdorf (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Göttingen nach einem unbekannten, ca. 30 bis 50 Jahre alten Mann sowie möglichen Zeugen des Geschehens.

Wie die betroffene Frau gegenüber der Polizei angab, war sie am besagten Abend gegen 18.40 Uhr mit dem Rad von der Straße "Am Flüthedamm" kommend in Richtung des Guts Reinshof unterwegs. Auf dem Verbindungsweg kam ihr ein unbekannter Mann zu Fuß entgegen. Als sie sich auf dessen Höhe befand, habe dieser unvermittelt versucht, mit der Hand nach ihr zu greifen, so die Frau.

Die Radfahrerin konnte dem Griff nach eigenen Angaben jedoch ausweichen und ihre Fahrt unbeschadet fortsetzen.

Das Motiv ist zurzeit völlig unklar. Das 1. Fachkommissariat ermittelt.

Der gesuchte Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 - 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige, trainierte Statur, bekleidet mit dunkelgrauer Jacke/Art Bomberjacke mit Kapuze, Kapuze auf dem Kopf, darunter weitere Kapuze oder Mütze ohne Schirm und dunkler Hose.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die zur fraglichen Zeit den Verbindungsweg benutzt haben und denen der beschriebene Fußgänger aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

