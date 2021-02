Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Polizei sucht roten Toyota

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Toyotas. Der Kleinwagen war am Mittwochmorgen auf der Hauptstraße in einen Unfall verwickelt. Kurz vor 8 Uhr musste ein 69-jähriger Autofahrer in Höhe der ARAL-Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Toyota bremste nicht rechtzeitig und krachte in das Heck des Wagens. Am Auto des 69-Jährigen entstand Unfallschaden, den die Polizei auf mindestens 600 Euro schätzt. Während der Geschädigte am Fahrbahnrand anhielt, brauste der rote Kleinwagen ohne Anzuhalten in Richtung Otterbach davon. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem roten Toyota und dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

