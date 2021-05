Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Grünen Straße ++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer und im Besitz von Drogen ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Grünen Straße

Verden. Anwohner bemerkten am Dienstagabend ein Feuer in einem unbewohnten Wohn- und Geschäftshaus in der Grünen Straße und riefen umgehend die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Verden löschte nach ihrem Eintreffen im Obergeschoss des Hauses ein Feuer in einem Wohnraum einer leerstehenden Wohnung ab. Da auch Beschädigungen an Türen im Gebäude festgestellt worden sind, besteht der Verdacht, dass sich unberechtigte Personen Zugang zu dem Gebäude verschafft und dort aufgehalten haben. Die Polizei Verden hat vor Ort Spuren gesichert und Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache und den Beschädigungen aufgenommen. Aufgrund der vor Ort festgestellten Situation steht dabei ein Verdacht der zumindest fahrlässigen Brandstiftung im Raum, die Ermittlungen werden jedoch in alle Richtungen geführt. Ein Sachschaden am Gebäude ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamt/-innen der Polizei in Verden gebeten.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer und im Besitz von Drogen

Ottersberg. Die Polizei Achim leitete gegen einen 32-Jährigen am Dienstagabend Ermittlungen wegen mehrerer Vergehen ein. Der Mann hatte sich zunächst unter Alkoholeinfluss an das Steuer eines Audi gesetzt und war von den Beamten in der Straße "Am Wiestebruch" kontrolliert worden. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Währenddessen wurden die Beamten darauf aufmerksam, dass der 32-Jährige auch noch im Besitz mutmaßlicher Drogen war. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Audi stellten sie Utensilien zum Drogenkonsum und eine geringe Menge Drogen sicher. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im verkehr und unerlaubten Besitzes von Drogen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell