POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Unfälle

Murrhardt - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag, den 24.12.2020, um 11:35 Uhr, kam es in Vorderwestermurr zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Audi-Fahrer, der aus Richtung Käsbach kam, missachtete an der abknickenden Vorfahrtsstraße die Vorfahrt einer 23-jährige VW-Fahrerin. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Althütte - Kollision mit Gegenverkehr

Zwischen Althütte-Lutzenberg und Weissach-Bruch kam es am Donnerstagmorgen, um 09:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines Autos mit Anhänger fuhr von Lutzenberg in Richtung Bruch. Um einen Zusammenstoß mit einem Baum, der in die Fahrbahn ragte, zu verhindern, wich er nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kollidierte er mit einer entgegenkommenden 41-jährigen Fahrerin eines Renault Dusters. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Aspach - Verkehrsunfall unter Einwirkung von Betäubungsmitteln

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldete ein Autofahrer gegen 03 Uhr der Polizei über Notruf einen schwarzen VW Golf mit unsicherer Fahrweise. Der Golf fuhr in Backnang von der B14 weiter in Richtung Oberstenfeld. Zwischen Kleinaspach und Oberstenfeld verunglückte er in einer Rechtskurve. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-jährige polizeibekannte Fahrer nicht nur unter erheblichem Drogeneinfluss stand, sondern auch noch unerlaubt mit dem Auto seines Bekannten unterwegs war. Einen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorzeigen, da ihm dieser bereits im Sommer für neun Monate entzogen wurde. Der sehr aggressive und uneinsichtige Fahrer wurde festgenommen und zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet.

