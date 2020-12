Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Einbrüche, Unfall und Brandstiftung

Aalen

Ellwangen - Wohnungseinbrüche

Am Heiligen Abend, zwischen 15 und 19 Uhr, wurde in der Alamannenstraße zweimal eingebrochen. Die Täter stiegen über die Terrassentüren in die Doppelhaushälfte, bzw. das Einfamilienhaus, ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehrere tausend Euro entwendet. noch nicht bekannter Höhe entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Aalen - Nicht angepasste Geschwindigkeit

Gegen 19:45 Uhr befuhr am Heiligen Abend ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer die Landstraße 1029 von der B29 in Richtung Oberalfingen. An einer dortigen Rechtskurve war der 28-Jährige zu schnell, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Mercedes drehte sich hierbei um 180 Grad und landete nach der Kurve rechts im Straßengraben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Pkw angezündet

Am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 00:45 Uhr setzten zwei unbekannte Täter einen schwarzen BMW in der Werrenwiesenstraße in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der BMW bereits im Vollbrand. Eine Nachbarin hörte einen Knall und sah zwei männliche Personen vom brennenden Pkw wegrennen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein neben dem BMW geparkter nicht zugelassener Mercedes S 400 ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort im Einsatz.

