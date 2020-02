Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Losgefahren und damit Sturz verursacht

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen - ein beteiligter Autofahrer fuhr weiter. Das Geschehen spielte sich gegen 08.10 Uhr auf der Reygersstraße ab: Die 52-jährige Bocholterin war dort mit ihrem Rad in Richtung Blücherstraße unterwegs. Ein weiß lackierter Transporter fuhr kurz hinter der Einmündung Yorckstraße vom Fahrbahnrand direkt vor die Radfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem sie stark abbremste. Die Frau kam dabei auf der glatten Fahrbahn zu Fall. Die Polizei bittet den Fahrer des Transporters sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat zu melden.

