POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: verkehrsunfälle

Gem. Braunsbach, BAB 6 - Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen

Am Mittwoch gegen 19:55 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem PKW Daimler die BAB 6 in Richtung Nürnberg. Zwischen der AS Schwäbisch Hall und der Kochertalbrücke überholte er einen PKW Audi, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde. Während dem Überholvorgang geriet das Auto des 38-Jährigen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Fahrerseite vom PKW Audi. Dieser wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, durchbrach den Wildschutzzaun und blieb etwa 50 m weiter im Acker stehen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 29.000 Euro.

Schwäbisch Hall - Alkoholisiert Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem PKW VW den Sudetenweg von der B 19 kommend in Richtung Breslauer Straße. Auf Höhe der Einmündung Egerländer Weg geriet er zu weit nach links und überfuhr eine Warnbake mit Verkehrszeichen, wodurch ein Schaden von etwa 2.250 Euro entstand. Im Anschluss sammelte er einige Fahrzeugteile ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 45-Jährige konnte kurze Zeit später ermittelt werden und musste eine Blutprobe abgeben.

Crailsheim - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 19:35 Uhr wollte ein 38-Jähriger mit seinem PKW VW vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße auf die Haller Straße abbiegen. Er musste an der Einmündung kurz warten und fuhr dann wieder an. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 17-Jähriger den Radweg auf Höhe der Parkplatzzufahrt und es kam zur Kollision, bei der der 17-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 50 Euro.

Gem. Wolpertshausen, BAB 6 - LKW kommt von der Fahrbahn ab

Am Donnerstag gegen 01:00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem LKW mit Anhänger die BAB 6 zwischen Ilshofen-Wolpertshausen und der Kochertalbrücke in Richtung Heilbronn. Aus Unachtsamkeit geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Hinweisschild für den Parkplatz der Kochertalbrücke. Beim Aufprall auf das Schild wurde der Dieseltankt des LKW beschädigt und Diesel lief in das Erdreich unmittelbar neben dem Pannenstreifen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Ilshofen war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften ausgerückt und konnte mehrere Hundert Liter Diesel aus dem beschädigten Tank abpumpen. Das verunreinigte Erdreich musste durch eine Firma ausgebaggert werden.

