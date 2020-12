Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW beschädigt - Brand aufgrund technischem Defekt - Unfall im Kreisverkehr - Radfahrerin von LKW erfasst

AalenAalen (ots)

Wasseralfingen: PKW beschädigt

An einem PKW Hyundai, welcher zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in der Glückaufstraße abgestellt war, wurde durch einen bislang Unbekannten die Heckscheibe zerstört. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 entgegen.

Waldstetten: Brand aufgrund technischem Defekt

Aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine kam es am Mittwoch um 9 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Firma in der Bettringer Straße. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Waldstetten, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort waren, schnell gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei Schwäbisch Gmünd Zeugen für einen Unfall am Mittwoch um 08:40 Uhr in der Baldungstraße. Dort kam es im Kreisverkehr zu einem Unfall, an welchem ein 74-jähriger Fahrer eines PKW Renault und eine 56-jährige Radfahrerin beteiligt waren. Vermutlich aufgrund eines Spurwechsels kam die Radfahrerin ins Straucheln und stürzte. Ob es zu einem Kontakt zwischen dem PKW und dem Fahrrad kam, ist derzeit nicht sicher. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Radfahrerin von LKW erfasst

Am Mittwoch um kurz vor 12:30 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem LKW mit Anhänger die Wilhelmstraße von Wasseralfingen in Richtung Aalen. Auf Höhe des Kreisverkehrs in Richtung Hasennest bog der LKW-Fahrer nach rechts ab und übersah hierbei, im sogenannten "toten Winkel", eine auf dem Radweg fahrende 32-Jährige Pedelec-Lenkerin. Die Radfahrerin, die einen Helm trug, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Pedelec entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

