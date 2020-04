Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Straftäter auf Baustelle

Freiburg (ots)

Gleich zu mehreren Straftaten kam es in den vergangenen Tagen auf einer Baustelle in Albbruck im Eichhölzleweg. Von Freitag auf Samstag, 17./18.04.2020, wurden an einem Bagger mehrere hundert Liter Diesel abgezapft. Von Sonntag auf Montag, 19./20.04.2020, besprühten Unbekannte eine Raupe und einen Bagger mit Farbe. Auch ein Bagger auf einer benachbarten Baustelle wurde in gleicher Art und Weise beschädigt. Der Schaden liegt bei über 1000 Euro.

