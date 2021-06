Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Fußballfeiern

Fichtenau: Wohnwagen-Gespann verunfallt

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, befuhr eine 87jährige Dacia-Fahrerin die Autobahn A7 von Dinkelsbühl in Richtung Virngrundtunnel auf dem rechten Fahrstreifen. Am Auto war ein Wohnwagen angehängt. Plötzlich schaukelte sich der Wohnwagen auf. Die Fahrerin bremste daraufhin ab und das Gespann schleuderte auf die Fahrbahn. Schließlich kam sie entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Fremdschaden. Den Eigenschaden bezifferte die unfallaufnehmende Polizeistreife auf etwa 3000 Euro.

Untermünkheim: Mit Motorrad gestürzt

Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, befuhr ein 37jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die Hohenloher Straße in Untermünkheim aus Richtung Schwäbisch Hall kommend. Als er nach rechts, in die Weinbergstraße abbiegen wollte, rutschte ihm der Hinterreifen weg und er kam mit der Maschine zu Fall. Hierbei zog sich der 37jährige Mann leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. An der Maschine entstand ein Sachschaden von lediglich 50 Euro.

Braunsbach: Nach Fußballfeier Führerschein verloren Am Samstagabend wurden die Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Hall zu einer Ruhestörung auf den Marktplatz in Braunsbach gerufen. Feiernde Fußballfans hatten offenbar den Unmut der Anwohner auf sich gezogen, da sie in ihren Fahrzeugen auch noch laute Musik laufen ließen. Beim Eintreffen der Beamten, rannte ein Teil der Feiernden davon. Die Verbliebenen waren deutlich alkoholisiert und feierten den Sieg der deutschen Mannschaft. Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr kam es an der gleichen Örtlichkeit erneut zu Ruhestörungen durch die Feiernden. Diese machten sich laut Angaben der Anwohner nun wohl auf den Nachhauseweg, obwohl ein Großteil nicht mehr fahrtüchtig war. Ein 33jähriger Mann versuchte ebenfalls mit seinem Pkw nach Hause zu fahren, nach kurzer Flucht vor der eintreffenden Polizeistreife, konnte er angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er deutlich alkoholisiert und über dem erlaubten Grenzwert der Fahrtüchtigkeit lag. Bei der nachfolgenden Blutentnahme im Krankenhaus leistet er Widerstand und beleidigte die Beamten. Er muss nun gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

