Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisster 82-Jähriger in Winnenden

Waiblingen (ots)

Winnenden: Vermisster 82-Jähriger

Seit ca. 16:30 Uhr wird ein 82-Jähriger in Winnenden vermisst. Zuletzt gesehen wurde er in einem Cafe in der Marktstraße. Der Mann ist stark dement und auf Grund der hohen Temperaturen besteht die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Mann, der in einem Pflegeheim in Sulzbach wohnt, kommt ursprünglich aus Leutenbach. Möglicherweise ist er dorthin unterwegs.

Der 82-Jährige ist 175 cm groß, sehr schlank, hat weißes Haar und trägt eine Brille. Er dürfte mit einem Rolltor unterwegs sein.

Hinweise werden an die Polizeireviere Backnang oder Winnenden oder über Polizeinotruf erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell