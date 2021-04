Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche steigen in Schule ein

Hagen (ots)

Vier Jugendliche sind in der Nacht von Dienstag (20.04.2021) auf Mittwoch in eine Schule in der Siemensstraße eingestiegen. Anwohner haben gegen 01.30 Uhr beobachtet, wie vier Personen durch ein geöffnetes Fenster das Schuldgebäude betreten haben. Sofort alarmierte Polizisten sahen die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren flüchten und konnten sie vorläufig festnehmen. Die Täter gaben an, dass sie auf dem Schulhof Fußball gespielt haben. Dabei sei ihnen ein offenstehendes Fenster aufgefallen und sie sind auf die Idee gekommen, in der Schule zu übernachten. Alle vier erhielten eine Strafanzeige und wurden an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Zudem wurden sie wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre angezeigt. Das Fenster wurde wieder ordnungsgemäß verschlossen. (sch)

