POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 6. November 2020:

Cremlingen: Taschendiebstahl

Donnerstag, 05.11.2020, gegen 12:00 Uhr

Einem 74-jährigem Mann ist am Donnerstagmittag während des Einkaufs in einem Discounter in der Straße Im Moorbusche aus der rechten Jackentasche das Portmonee entwendet worden. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Lagerraum

Montag, 02.11.2020, bis Donnerstag, 05.11.2020

Zwischen Montag, 02.11.2020, und Donnerstag, 05.11.2020, gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in den Lagerraum eines Gewerbebetriebes im Elmweg in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: VW Bus entwendet

Mittwoch, 04.11.2020, 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 05.11.2020, 07:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einem zum Parken in der Straße Am Walde abgestellten grünen VW Bus. Der Wert des 20 Jahre alten Fahrzeugs wird auf zirka 6000 geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Kontrolle der Maskentragepflicht

Auch am Donnerstag kontrollierte die Polizei verstärkt die Pflicht zum Tragen einer Mund- / Nasebedeckung in der Wolfenbütteler Fußgängerzone. So wurden sieben Personen angetroffen, die ohne jegliche Bedeckung unterwegs waren. Hier wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Dorstadt: alkoholisierte Autofahrerin überschlägt sich mit ihrem PKW

Donnerstag, 05.11.2020, 23:15 Uhr

Vermutlich auch aufgrund ihres Alkoholisierung kam am Donnerstagabend eine 43-jährige Autofahrerin beim Befahren der Harzstraße in Dorstadt mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß sie mit ihrem Auto zunächst gegen einen Begrenzungsstein und gegen einen Straßenbaum. Im weiteren Verlauf überschlug sich dann der PKW. Durch den Unfall verletze sich die Fahrerin leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 0,44 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der PKW musste abgeschleppt werden.

