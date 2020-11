POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 5. November 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Raubüberfall, Körperverletzung

Mittwoch, 04.11.2020, gegen 19:30 Uhr

Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, ist ein 18-jähriger Wolfenbütteler Opfer eines Raubes geworden. Demnach sei der 18-Jährige auf der Dr.-Heinrich-Jasper Straße in Höhe der Töpferstraße zu Fuß unterwegs gewesen. Hier sei er von sechs schwarz gekleideten Männern abgepasst worden. Diese hätten ihn unter Drohung mit Baseballschlägern und einem Schlagstock zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Er habe daraufhin zu Fuß fliehen wollen, sei aber zu Boden gebracht worden. Hier sei er dann geschlagen und getreten worden. Nachdem die Unbekannten einen Ring erbeutet hätten, seien diese in unbekannte Richtung geflohen. Kurz zuvor hätten die unbekannten Täter bereits einen 17-jährigen Salzgitteraner ebenfalls im Bereich der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße geschlagen. Die weiteren Hintergründe der Tat sind Ziel der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen, ein möglicher Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Stadt und Kreis Wolfenbüttel: Einbrüche

Dienstag, 03.11.2020, bis Mittwoch, 04.11.2020

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür in die Kindertagesstätte in Denkte, Im Windhuck. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld und ein Laptop. Weiterhin drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Kindertagesstätte in Fümmelse, Untere Dorfstraße, ein. Auch hier wurden Laptops und Bargeld entwendet. Letztlich gelangten unbekannte Täter nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Straße Im Doktorkamp in Wolfenbüttel. Hier wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331/ 933-0.

Wolfenbüttel: PKW mit Farbe überschüttet

Mittwoch, 04.11.2020, gegen 06:15 Uhr

Ein in der Schlegelstraße in Wolfenbüttel zum Parken abgestellter PKW Renault wurde am Mittwochmorgen gegen 06:15 Uhr mit weißer Farbe überschüttet. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Kurz zuvor war es in der Kepplerstraße, Ecke Hegelstraße, zu Streitigkeiten bzgl. einer möglichen Vorfahrtsverletzung zwischen der 37-jährigen Fahrerin des Renault und einem unbekannten Radfahrer gekommen. Ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung am PKW ist nicht auszuschließen. Hinweise: 05331 / 933-0.

