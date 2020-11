Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.11.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Ältere Frau wird Opfer eines Handtaschenraubes.

Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße/Neißestraße, 04.11.2020, 09:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei es zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 86-jährigen älteren Dame gekommen.

Zur Tatzeit habe sich die ältere Dame auf dem Gehweg der Albert-Schweitzer-Straße befunden und sei in Richtung Innenstadt gegangen. Zwischen dem Rewe-Einkaufsmarkt und dem Altenheim sei ihr in Höhe der Parkanlage eine männliche Person auf dem Fahrrad entgegengekommen.

Nachdem der Täter in Höhe der Frau war, habe er ihr die Handtasche entrissen, welche sie zu diesem Zeitpunkt in der Hand trug. Der Täter flüchtete auf seinem Rad in Richtung Parkanlage.

Der Mann wird wie folgt beschieben: Männlich, schlank, braune Jacke. Der Täter erbeutete die Handtasche der Geschädigten mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Die Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Zeugenhinweise sind bitte telefonisch unter 05341/18970 an die Polizei Salzgitter zu entrichten.

Bereits am 03.11.2020, 10:00 Uhr, habe sich ein ähnlich gelagerter Fall ereignet. Ein unbekannter Täter habe in Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße (Parkanlage gegenüber dem Lidl-Einkaufsmarkt), im Vorbeifahren einer 83-jährigen Frau die Handtasche aus ihrem Fahrradkorb entwendet. Der Täter sei mit einem älteren "klapprigen" Fahrrad geflüchtet. Derzeit ermittelt die Polizei das Diebesgut sowie den Wert der Beute. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

