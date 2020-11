Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: uneinsichtiger Braunschweiger Bürger beleidigen Polizeibeamte

Dienstag, 03.11.2020, gegen 11:45 Uhr

Die Polizei musste bereits am Dienstagvormittag einige wenige Bürgerinnen und Bürger auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-/ Nasenbedeckung im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs und in der Wolfenbütteler Fußgängerzone hinweisen. Ein 62-jähriger Braunschweiger beleidigte die Polizeibeamten lautstark, nachdem er in der Fußgängerzone auf die Pflicht zum Tragen der Bedeckung hingewiesen worden war. Zudem konnte er sich nicht mit einem amtlichen Dokument ausweisen. Gegen den uneinsichtigen 62-Jährige wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es bleicht aber festzustellen, dass sich der überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger an die bestehenden Regeln hält.

Sickte: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 03.11.2020, gegen 16:30 Uhr

Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach übersah er am Kreisverkehr auf der Landesstraße 625, Höhe Autobahn A 39, zwischen Sickte und Schöppenstedter Turm, einen bevorrechtigten 18-jährigen Autofahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich hierbei. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

