Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.11.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Seniorin wird Opfer eines Handtaschenraubes.

Salzgitter, Lebenstedt, Wildkamp, 02.11.2020, 14:00 Uhr.

Zeugenaufruf!

Zur Tatzeit sei die 90-jährige Geschädigte auf dem Fußgängerweg im Wildkamp rechtsseitig in Richtung Feldstraße gegangen. Die Frau war auf einen Rollator angewiesen. In Höhe des Mammutrings habe sich ein unbekannter Täter auf seinem Fahrrad von hinten der Frau genähert und im weiteren Tatverlauf ihr die Handtasche entrissen. Diese hatte sie über den Griff ihres Rollators gehängt und zusätzlich noch festgehalten.

Durch die Tathandlung habe die Frau das Gleichgewicht verloren und sei fast zu Boden gestürzt. Durch glückliche Umstände wurde die Frau bei der Tat nicht verletzt.

Der Täter sei schließlich mit seinem Rad in Richtung Feldstraße geflüchtet.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 16 Jahre, ca. 180 cm groß, helles Haar, bekleidet mit einer blau-grauen Jeanshose und einer blauen Jeansjacke.

Der Täter erbeutete neben persönlichen Ausweisdokumenten auch Bargeld in geringer Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter entwendeten Kupferschrott.

Burgdorf b. Salzgitter, Zur alten Waage, 31.10.2020, 18:00 Uhr-01.11.2020, 16:00 Uhr.

Unbekannte Täter haben von dem Betriebsgelände einer Tiefbaufirma annähernd 200 kg Kupferschrott entwendet und hierdurch einen Schaden von ca. 150 Euro verursacht.

Auf Grund des Gewichtes geht die Polizei davon aus, dass für den Abtransport ein Fahrzeug benötigt wurde. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Baddeckenstedt unter 05345 928690 in Verbindung zu setzen.

Täter geben sich als angebliche Dachdecker aus.

Salzgitter, Bad, Franz-Zobel-Straße, 02.11.2020, 10:00-11:00 Uhr.

Zwei Täter haben an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und sich als Dachdecker ausgegeben. Gegenüber der Geschädigten wurde geäußert, dass dringende Dachdeckerarbeiter erledigt werden müssten. Sie verschafften sich in dem Gespräch einen Zutritt zum Haus. Die Frau wurde zu einer Vorkasse in Höhe von 1.200 Euro aufgefordert. In einem offensichtlich unbemerkten Zeitpunkt haben die Täter weiteres Bargeld erbeuten können und einen Gesamtschaden von 3.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/8250.

Hinweis der Polizei. Bitte lassen sie niemals fremden Personen unbeaufsichtigt in ihrer Wohnung oder ihrem Haus verweilen. Vergewissern sie sich immer über den Grund des Begehrenden und vergewissern sie sich immer bei dem Arbeitgeber, ob es sich um echte Handwerker handelt. Entsprechende Telefonnummer finden sie stets in öffentlich zugänglichen Quellen (Internet) oder erhalten diese über die Telefonauskunft.

Informieren sie stets vorab Angehörige oder Freunde über die Begehrenden.

Täter brachen in zwei Betreuungseinrichtungen für Kinder ein.

Burgdorf b. Salzgitter, Hohenassel, Burgdorfer Straße, 30.10.2020, 17:00 Uhr-02.11.2020, 07:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang durch zwei Fenster der Betreuungseinrichtungen und konnten auf diese Weise die Örtlichkeiten betreten. In den Räumen wurden zahlreiche Behältnisse geöffnet und durchsucht und im weiteren Tatverlauf Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Die Schadenshöhe wird mit 2.100 Euro angegeben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Unfallverursacher flüchtete fußläufig.

Salzgitter, Schumannstraße, 02.11.2020, 11:45 Uhr.

Der 26-jährige Fahrer eines VW sei nach Zeugenaussagen mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien gefahren. Hierbei habe er einen geparkten Skoda touchiert und im weiteren Verlauf seiner Fahrt frontal in einen geparkten Daimler gestoßen. Anschließend habe sich der Fahrer fußläufig von der Unfallstelle entfernt.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das am verursachenden Fahrzeug montierte Kurzzeitkennzeichen offensichtlich nicht mehr gültig war. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln, jedoch nicht unmittelbar antreffen. Es besteht zudem bei dem Fahrer der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 24-jährige Mitfahrerin im verursachenden Fahrzeug blieb nach bisherigem Ermittlungsstand unverletzt. Das verursachende Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 3.300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell