Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei greift vermisste Minderjährige auf

Freiburg im Breisgau (ots)

Vier Minderjährige die aus ihren Pflegeheimen abgängig waren konnten durch die Bundespolizei aufgegriffen werden.

Am Montagabend wurde ein 14-Jähriger im Freiburger Hauptbahnhof erwischt, als er Spirituosen in einem Einkaufsmarkt entwendete. Die Beamten der Bundespolizei stellten fest, dass der junge Mann aus seinem Pflegeheim abgängig war und gesucht wurde. Bevor der Vermisste in sein Pflegeheim verbracht wurde, leitete die Bundespolizei noch ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Kurze Zeit später wurde die Bundespolizei in Freiburg darüber informiert, dass sich drei Mädchen ohne Fahrschein im ICE von Basel nach Freiburg befinden würden. Die drei 14-jährigen Mädchen waren weder im Besitz von Ausweisen, noch von Bargeld. Auf dem Bundespolizeirevier Freiburg konnte die Identität des Trios ermittelt werden. Auch hier handelte es sich um Minderjährige, die zuvor aus einer Jugendeinrichtung abgängig waren. Die Mädchen wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Einrichtung, von ihren Angehörigen abgeholt und zurückgebracht. Alle drei müssen mit einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen rechnen.

