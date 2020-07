Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verurteilter erscheint nicht zum Strafantritt

Weil am Rhein (ots)

Weil ein verurteilter 20-Jähriger im Mai nicht zum Strafantritt in der Justizvollzugsanstalt angetreten war, wurde er jetzt durch die Bundespolizei festgenommen und eingeliefert.

Der Mann wurde Anfang des Jahres, rechtskräftig wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, von einem Amtsgericht zu 14 Monaten Haft verurteilt. Da der deutsche Staatsangehörige nicht zum Haftantritt erschien, wurde er zur Festnahme gesucht. Der Mann wurde am Montagabend, im Bahnhof Weil am Rhein, durch die Bundespolizei kontrolliert und festgenommen. Bei der Überprüfung der mitgeführten Gegenstände wurde durch die Beamten festgestellt, dass die hochwertigen In-Ear Kopfhörer gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bevor der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein und stellten die Kopfhörer sicher.

