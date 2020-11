POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 3. November 2020:

Polizei Salzgitter

Kneitlingen: Einbruch in Wohnwagen und in Schuppen

Donnerstag, 29.10.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 01.11.2020, 14:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 29.10.2020, 16:00 Uhr, und Sonntag, 01.11.2020, 14:00 Uhr, in einen Wohnwagen und in einen Schuppen in Kneitlingen, Eilumer Dorfstraße, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Stromerzeuger entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Dienstag, 03.11.2020, gegen 00:00 Uhr

Am Dienstag um Mitternacht kontrollierte die Polizei einen 27-jährigen Autofahrer aus Wolfenbüttel, der mit einem Auto den Samlandweg befuhr. Ein Test bestätigte den Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Der Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

