POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.11.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Ältere Frau fällt auf einen sogenannten Handwerkertrick herein.

Salzgitter, Lichtenberg, Sültge, 03.11.2020, 13:55 Uhr.

Ein angeblicher Handwerker verschaffte sich unter dem Vorwand, angebliche Sanierungsarbeiten an einem Dach durchführen zu müssen, einen widerrechtlichen Zugang in das Haus einer älteren Dame. In einem unbeaufsichtigten Zeitpunkt entwendete der Täter Bargeld und Schmuck und verursachte hierdurch einen Schaden von mindestens 1.700 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 55-60 Jahre, ca. 170 cm, sprach in einem akzentfreien deutsch, trug eine dunkle Mütze, ein grün-graues Oberteil und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich: Bitte beaufsichtigen sie stets fremde Personen in ihrem Haus. Vergewissern sie sich stets, ob fremde Personen tatsächlich ein berechtigtes Interesse haben, ihr Haus oder ihre Wohnung zu betreten. Seier sie niemals gutgläubig, wenn es um ihre persönlichen Wertgegenstände geht. Sie können sich auch jederzeit und rund um die Uhr ihrer Polizei anvertauen. Im Notfall können sie stets die Polizei unter 110 erreichen.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Strumpfwinkel, 02.11.2020, 18:00 Uhr-03.11.2020, 19:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Fenster in ein Wohnhaus. Die Polizei ermittelt, ob es zu einem Diebstahl kam und wie hoch der entstandenen Sachschaden ist. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

