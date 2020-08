Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Linienbus rollt selbstständig los

Nieder-Olm (ots)

Montag, 10.08.2020 15:36 Uhr

Gerade noch einmal gut ausgegangen ist ein Busunglück, welches sich am Montagnachmittag in Nieder-Olm ereignete.

Ein Linienbus hält an der Bushaltestelle "Ebersheimer Straße" um hier seine Fahrgäste aussteigen zu lassen. Hierbei lässt sich die Tür im mittleren Bereich des Busses nicht mehr schließen. Nach Abschalten der Fahrzeugbatterie begibt sich der Busfahrer zur genannten Tür um diese zu überprüfen. Kurz darauf rollt der Linienbus los. Dem Fahrer gelingt es nicht mehr, zurück in den Bus einzusteigen.

Das Problem hierbei: in dem Linienbus befinden sich noch drei Fahrgäste. Zwei Insassen entschließen sich aus dem mit ca. 10 km/h rollenden Fahrzeug herauszuspringen, wodurch diese leicht verletzt werden. Der dritte Fahrgast verbleibt trotz aufnehmender Fahrt im Bus. Nachdem der Linienbus ca. 230 Meter weit bis über einen Kreisverkehr gerollt ist, kommt dieser selbstständig nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt nach einem Zusammenstoß mit einem Baum zum Stehen.

Der noch im Bus befindliche Fahrgast bleibt unverletzt, am Linienbus entsteht Totalschaden. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

