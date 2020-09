Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Brand in Garage

Freren (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntagabend zu einem Brand in der Garage eines Einfamilienhauses an der Bussardstraße in Freren. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer dort eingebauten Sauna aus. Die Feuerwehren aus Freren, Thuine und Spelle waren rechtzeitig mit acht Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Das Innere der Garage, zwei daran anschließende Räume sowie eine Terrassenüberdachung wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach jetzigem Stand auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell