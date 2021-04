Polizei Hagen

POL-HA: Auto in Wehringhausen mit Graffiti beschädigt - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Montag (19.04.2021) bis Dienstag (20.04.2021) beschädigte ein Unbekannter das Auto einer 51-jährigen Hagenerin in Wehringhausen mit Graffiti. Sie bemerkte die Beschädigung am vorderen rechten Scheinwerfer und Kotflügel ihres weißen VW gegen 12.15 Uhr am Dienstagmittag. Am Vortag hatte sie das Fahrzeug gegen 17.00 Uhr in der Ewaldstraße geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell