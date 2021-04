Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter stiehlt Portemonnaie aus dem Auto eines 78-Jährigen

Hagen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag (19.04.2021) in der Innenstadt aus dem Auto eines 78-Jährigen die Geldbörse, als dieser einen Parkschein löste. Der Hagener parkte gegen 08.00 Uhr in der Grabenstraße und nahm dann für den Parkscheinautomaten etwas Geld aus seinem Portemonnaie. Während er den Parkschein löste, ließ er sein Auto offen und legte die Geldbörse auf den Fahrersitz. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er deren Diebstahl feststellen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell