Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto-Ausschlachter unterwegs/ Parkhaus-Lampen gestohlen oder beschädigt

Iserlohn (ots)

Die Auto-Ausschlachter haben wieder zugeschlagen: Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen zerschlugen sie die Fahrertürscheibe eines am Feldmarkring geparkten grauen MBW 320d xDrive und demontierten Lenkrad, wesentliche Bestandteile des Navigationssystems und den Tachometer. Eine Nacht zuvor waren Täter auf demselben Weg am Sterkenkamp in einen grauen MBW 5er eingebrochen und hatten das fest installierte Navigationssystem ausgebaut.

Am Reiterweg wurden zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, zwei Not-/Fluchtwegbeleuchtungen gestohlen, eine Lampe und die Zufahrtsschranke beschädigt. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell