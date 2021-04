Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto zerkratzt

Schalksmühle (ots)

Am Sonntagnachmittag oder in der folgenden Nacht wurde an der Linscheider Straße ein geparkter Pkw zerkratzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell