POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 17./18. Januar 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Sonntag, 17. Januar 2021, 04.30 Uhr, bis Montag, 18. Januar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu elf Ordnungswidrigkeitenverfahren. Den Großteil der Verstöße stellten Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen und/oder gegen das Abstandsgebot im öffentlichen Raum dar. Am Sonntag wurden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Cloppenburg in Markhausen, Emstek und Cloppenburg Glaubenseinrichtungen unterschiedlicher Konfessionen überprüft. Hierbei gab es überwiegend keine Beanstandungen hinsichtlich der geltenden Infektionsschutzbestimmungen. Lediglich bei einer Glaubenseinrichtung im Bereich Cloppenburg wurden Mängel im Bereich des Hygienekonzeptes und der Besucherlisten festgestellt. Die Feststellungen werden durch den Landkreis Cloppenburg weitergehend geprüft.

