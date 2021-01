Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Sachbeschädigung in einer Kirche

Am Sonntag, 17. Januar 2021, kam es zwischen 12.15 und 14.30 Uhr in einer Kirche an der Clemens-August-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Kirche und beschädigte diverse Gegenstände innerhalb des Gebäudes. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 17. Januar 2021, wurde um 17.05 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer, der in Emstek wohnt, auf der Westerlandstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 17. Januar 2021, kam es um 10.38 Uhr auf der Böener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus Bramsche befuhr mit einem Anhänger die Böener Straße in Richtung stadteinwärts. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Anhänger auf der schlüpfrigen Fahrbahn ins Schlingern. Im weiteren Verlauf prallte der Anhänger gegen eine entgegenkommende 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

