Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201015-1-pdnms Zeugen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Holzbunge gesucht

Holzbunge ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 13.10.2020 drangen unbekannte Täter tagsüber in ein Einfamilienhaus in Holzbunge in der Straße Bornbarg ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten in dem Haus und stahlen schließlich Schmuck und Uhren. Danach konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, denen am 13.10.2020 zur Tageszeit vielleicht etwas ungewöhnliches im Bereich der Straße Bornbarg aufgefallen ist. Der oder die Täter dürften aufgrund der ländlichen Gegend mit einem PKW unterwegs gewesen sein, wem ist ein fremdes Fahrzeug im Tatzeitraum dort aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell