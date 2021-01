Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Brand eines Elektro-Rollers

Am Sonntag, 17. Januar 2021, kam es gegen 23.05 Uhr in der Steinfelder Straße zu einem Brand. Ein dreirädriger Elektro-Roller geriet in Brand. Hierdurch wurden ebenfalls eine Hauswand und ein Balkon beschädigt. Die Feuerwehr Damme rückte mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus und löschte das Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Es wurden keine Personen verletzt. Derzeit wird von einem technischen Defekte als Brandursache ausgegangen.

Damme - Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am Samstag, 16. Januar 2021, um 21.50 Uhr kam es in einer Tankstelle an der Lindenstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen Angestellten aus Damme (im Alter von 36 und 29 Jahren) und einer 29-jährigen Kundin aus Visbek wurde die 29-jährige Angestellte durch einen Fußtritt verletzt. Auch die Kundin gab an, dass sie durch die Angestellten verletzt worden sei. Weiterhin wurde während der Auseinandersetzung die Eingangstür durch einen Tritt beschädigt.

