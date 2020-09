Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall/Radfahrerin verletzt

Saerbeck (ots)

In der Bauerschaft Middendorf hat sich am Samstagnachmittag (19.09.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 15.10 Uhr wollte der Fahrer eines Traktors aus Saerbeck von dem gleichnamigen Wirtschaftsweg Middendorf nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der 87-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau stieß gegen den linken Vorderreifen und kam dann zu Fall. Die Schwerverletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

