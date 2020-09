Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Kind bei Unfall schwer verletzt

Lengerich (ots)

Ein 5-jähriger Junge ist am Sonntag gegen 17.25 Uhr bei einem Unfall auf der Hölderlinstraße schwer verletzt worden. Das Kind musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 79-jährige Lengericherin fuhr mit ihrem grauen Mazda auf der Hölderlinstraße in Richtung Avereschweg. Der Frau zufolge kam der 5-jährige Junge auf seinem Fahrrad plötzlich von rechts aus einem gepflasterten Weg auf die Straße gefahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge prallte in die rechte Seite des Pkw. Die Sicht von der Straße auf den Weg war für die Lengericherin eingeschränkt, da auf einem angrenzenden Parkplatz mehrere Autos parkten. Nach dem Zusammenprall musste der Junge notversorgt werden. Anschließend wurde er zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gefahren. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell