Polizeidirektion Kiel

POL-KI: Heikendorf: Hochwertige Pedelecs entwendet - Zeugen gesucht

Heikendorf (ots)

Am Sonntag, 12.07.2020, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr wurden einem Ehepaar im Heikendorfer Lehmkamp zwei hochwertige Pedelecks im Wert von über 6600 Euro entwendet. Die Eheleute hatten ihre Fahrräder zuvor an einem Feldweg abgestellt und abgeschlossen.

Bei den entwendeten Pedelecs handelt es sich um ein "E+ 3 Pro" der Marke "Giant Trance" mit einem schwarzen und helgrünem Rahmen sowie einem "HardSeven Life 4.0" der Marke "Sduro" mit einem silbern- und gelbfarbenem Rahmen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Heikendorf unter 0431 560 132 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

