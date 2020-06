Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Oswaldstraße zog sich ein 55-jähriger Pedelecfahrer aus Hamm am Freitagnachmittag (19. Juni) leichte Verletzungen zu. Hier war er gegen 17.30 Uhr von einem aus Hamm stammenden, 59-jährigen Mercedesfahrer überholt worden. Nach Abschluss des Überholmanövers kam der E-Biker auf der Fahrbahn zu Fall. Beide Verkehrsteilnehmer waren zuvor auf der Oswaldstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Radler begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. (es)

