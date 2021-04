Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw und Sachbeschädigung

Hemer (ots)

Aus einem an der Feldstraße geparkten schwarzen Skoda wurden in der Nacht zum Montag eine Geldbörse und Ladekabel gestohlen. An der Hönnetalstraße wurde in der Nacht zum Sonntag die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Renault Espace eingeschlagen.

