Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Erneuter Einbruch in Jugendzentrum - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einem erneuten Einbruch in das Jugendzentrum im Rohrackerweg in Ettlingen kam es am vergangen Wochenende.

Zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 07:30 Uhr gelangten die Diebe gewaltsam über die Eingangstür in das Jugendhaus. Im Inneren wurde jedoch laut Angaben der Mitarbeiter nichts durchwühlt. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Diebesgut fündig wurden, ist aktuell noch unklar. Der an der Eingangstür entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen die im Bereich des Jugendzentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

