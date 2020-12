POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bislang Unbekannte brachen am Sonntagabend in einen Fahrradkeller und in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rüppurrer Straße in der Karlsruher Südstadt ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten Unbekannte am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr zwei Stahltüren in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in den Fahrradkeller. Augenscheinlich wurde kein Fahrrad entwendet.

Über Gänge im Kellergeschoss gelangten die Unbekannten in das Wohnanwesen des Mehrfamilienhauses. Dort hebelten die Unbekannten mit brachialer Gewalt eine mehrfach verriegelte Wohnungstür auf. Dabei wurde das die Wohnungstür massiv beschädigt. In der Folge durchsuchten die Unbekannten die Wohnung und flüchteten anschließend.

