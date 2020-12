Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Einbruch auf dem Gelände eines Modellsportvereins

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitagabend 19:30 Uhr und Samstagmorgen 10:30 Uhr vergeblich in das Vereinsheim eines Modellsportvereins in Oberhausen-Rheinhausen einzubrechen. Anschließend öffneten Unbekannte durch das Abreißen eines Vorhängeschlosses eine Holzkiste im angrenzenden Holzanbau. Daraufhin brachen sie durch aufhebeln einer verschlossenen Stahltür in eine Gerätehütte auf dem Vereinsgelände ein. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 100 Euro. Ob etwas entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen.

