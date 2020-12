POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall verursacht und davongefahren

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Audi A4 verursachte in der Nacht zum Sonntag in Karlsruhe einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstellte. Kurz vor 02.00 Uhr wurde beobachtet, wie der Fahrer eines Mercedes auf der Rheinhold-Frank-Straße in Höhe der Kaiserallee Gegenstände aufsammelte und anschließend davonfuhr. Eine Streife stellte dann fest, dass auf dem dortigen Gehweg insgesamt vier Metallpfosten umgefahren worden waren. Aufgrund der aufgefunden Fahrzeugteile dürfte es sich bei Unfallfahrzeug um einen silberfarbenen Audi A4 gehandelt haben. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer oder den unfallbeschädigten Audi A4 geben können. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

