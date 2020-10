Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Dieb nutzt Gelegenheit

Aus einem unverschlossenen Auto stahl am Dienstag in Sontheim ein Unbekannter eine Geldbörse.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr schloss eine Frau in der Richard-Wagner-Straße ihr Auto nicht ab. Im Auto war ein Korb, in dem ihre Geldbörse war. Die schnappte sich ein Dieb und verschwand. Neben Geld waren auch persönliche Dokumente in der Geldbörse.

Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.

