Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Führerschein weg

Ein Zeuge beobachtete einen 48-Jährigen bei seiner Fahrt am Dienstag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr sah ein Zeuge den 48-Jährigen mit seinem Volvo in der Biberacher Innenstadt fahren. Der stieß wohl mehrfach gegen die Bordsteinkante und fiel durch unsichere Fahrweise auf. Der Volvo-Fahrer fuhr bis zur Sennhofgasse und hielt dort an. Der Zeuge informierte die Polizei. Die konnte den 48-Jährigen in seinem Volvo antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Das bestätigte auch der Alkomattest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

