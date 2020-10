Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Einbrecher machen Beute

Von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Firma in Berkheim ein.

Zwischen 18 und 7 Uhr hebelten Einbrecher ein Fenster an einer Berkheimer Firma auf. Dadurch gelangten sie in das Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem brachen sie weitere Schränke auf. Dort fanden Sie umfangreiches Werkzeugzubehör. Das schafften sie aus der Firma und luden es in bereitgestelltes Fahrzeug. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Tätern.

Die Polizei rät zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

