Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Polizei ermittelt Verdächtige

Ein 18-Jähriger und eine 16-Jährige sollen für vier Einbrüche und 20 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantwortlich sein.

Ulm (ots)

Bei ihren Taten sollen die beiden rund 16.000 Euro Sachschaden verursacht haben, berichtet die Polizei. Die Einbrüche und die Sachbeschädigungen sollen sie zwischen Ende September und Anfang Oktober begangen haben. Wie bereits berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4729988) beschädigten sie zwölf Fahrzeuge eines Autohauses an der B492. Die Woche zuvor waren es zunächst sechs in der Konradistraße. Dort kamen noch zwei weitere hinzu. Einen der vier Einbrüche (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4719269) auf einem Gelände in der Ringinger Straße teilten wir ebenfalls bereits mit. Dort sollen sie noch ein weiteres Mal eingestiegen sein, der 18-Jährige einmal davon alleine. Auch sollen sie für zwei weitere Einbrüche in ein Gebäude in der Ringinger Straße verantwortlich sein, aus dem sie Schnaps erbeuteten. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei aus Schelklingen führten zu den zwei Verdächtigen. Sie sollen Geständnisse abgelegt haben und müssen jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

