POL-UL: (UL) Schelklingen - Zwölf Autos beschädigt

Hohen Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Schelklingen an.

Ulm (ots)

Die Täter waren laut Angaben der Polizei auf dem Gelände eines Autohauses an der B492. Dort warfen sie an zwölf Gebrauchtwagen jeweils mindestens eine Scheibe ein. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert.

Bereits am vergangenen Wochenende ließen Unbekannt ihrer Zerstörungswut freien Lauf und schlugen an sechs Autos in der Konradistraße die Scheiben ein. Auch hier ermittelt die Polizei aus Schelklingen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07391/5880.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

