Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Drei Verletzte nach Unfall

Nahezu frontal kollidierten am Freitag zwei Autos in Heidenheim.

Ulm (ots)

Ein Senior war kurz vor 9.30 Uhr in der Straße Mergelstetter Reute in Richtung Heidenheim unterwegs. Vor der Einmündung Reutlinger Straße geriet er mit einem Mercedes auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm ein VW-Fahrer entgegen. Der 47 Jahre alte Fahrer machte eine Vollbremsung. Dennoch stießen die Autos nahezu frontal zusammen. Der Rettungsdienst brachte den VW-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch den Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin brachten die Helfer in eine Klinik. Sie wurden leicht verletzt. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise war der Senior abgelenkt, weil er eine Brille aufhob. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzen die Ermittler auf knapp 20.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Neben zu schnellem oder berauschtem Fahren gehört auch Ablenkung zu den Hauptunfallursachen. Das Unfallrisiko steigt durch jede Form der Ablenkung drastisch, denn abgelenkt fahren heißt blind fahren. In nur 1 Sekunde legt ein Fahrzeug bei 50 km/h bereits etwa 14 Meter zurück. Nicht nur die Ablenkung durch das Smartphone ist gefährlich. Motorische Ablenkungen wie das Aufheben von Dingen usw. sollten ebenso vermieden werden wie mentale Ablenkungen. Dazu gehört beispielsweise die gedankliche Abwesenheit bei Stress oder nach einem Streit.

+++1844101

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell