Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Polizei überprüft Corona-Regeln

Mehrere Verstöße stellte die Polizei am Donnerstag in Bad Überkingen fest.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr war die Polizei in Bad Überkingen unterwegs. Vor einer Gaststätte standen mehrere Personen, die den Mindestabstand nicht einhielten. Auch in der Wirtschaft zeigte sich, dass einige Personen die Vorschriften der Corona-Verordnung nicht befolgten: Sie hielten sich ohne das vorschriftsmäßige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Innern auf. Die Polizei führte Gespräche und sensibilisierte die Gäste für dieses Thema. Die meisten Bürgerinnen und Bürger folgten dem Hinweis der Polizei und gingen auf Abstand oder setzten ihre Mund-Nasen-Bedeckung vorschriftsmäßig auf. Acht Personen in der Wirtschaft kamen den Aufforderungen der Polizei nicht nach. Auf sie kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie in der nächsten Zeit die Kontrollen fortsetzen werde. Zusammen mit ihren Partnern wird die Polizei ihren Teil dazu beitragen, für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in der Region zu sorgen.

Claudia Kappeler Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell