Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen, Schelklingen - Nach Stürzen verletzt

Zwei Motorradfahrer stürzten am Donnerstag in Ehingen und in Schelklingen alleinbeteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr war ein 56-Jähriger aus Richtung Ulm auf der B311 unterwegs. Beim Abbiegen in die Neue Steige stürzte er mit seiner Suzuki. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad dürfte laut Polizeiangaben wenige hundert Euro betragen.

In einer Kurve ins Rutschen und zu Fall geriet gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer zwischen Gundershofen und Hütten. Nach etwa 30 Metern kam der 21-Jährige mit seiner Kawasaki kurz vor dem Ortseingang zum Stillstand. Auch ihn brachte der Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 1.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

