Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Unfallflucht im Parkhaus

Betzdorf (ots)

Am 29.09.2020, im Zeitraum 10:15 bis 11:20 Uhr parkte eine 82-jährige Seniorin ihren Opel Meriva im Parkhaus des MVZ in Betzdorf. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung am rechten hinteren Kotflügel fest. Es ist zu vermuten, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken den abgestellten Pkw beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachschaden etwa 1000EUR. Zeugen des Unfallgeschehens mit Hinweisen auf das flüchtige Fahrzeug werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



